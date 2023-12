Maroc: après son grand succès, de nouvelles orientations et ambitions pour le programme Forsa

Le programme gouvernemental Forsa offre désormais la possibilité aux candidats éligibles de bénéficier d’un financement à des conditions avantageuses auprès des banques partenaires, en réponse à la forte demande qui a suivi la clôture de sa deuxième édition, indique le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Économie Sociale et Solidaire.



« Forsa se mobilise en faveur d’un accès au financement au plus grand nombre d’aspirants entrepreneurs. Grâce à un partenariat avec certaines banques engagées pour l’entreprenariat, les candidats Forsa éligibles à cette initiative et souhaitant développer leur projet, pourront solliciter un financement à des conditions avantageuses auprès des premières banques partenaires », souligne le ministère dans un communiqué.



La Société Marocaine de l’Ingénierie touristique (SMIT) a concrétisé cette initiative en signant deux conventions avec le Groupe Crédit Agricole du Maroc et Al Barid Bank, qui permettront à 1.700 candidats éligibles du programme Forsa de lancer leur projet, précise la même source.



Les porteurs de projets Forsa éligibles sont ceux ayant suivi la formation approfondie sur les bases de l’entrepreneuriat Forsa Academy, bénéficié d’un accompagnement rapproché, et ayant dépassé l’étape de la commission de financement.



Ces porteurs de projets détiennent désormais des dossiers qualifiés prêts à être examinés par les banques partenaires à partir du 15 janvier 2024, fait savoir le ministère, notant que les candidats retenus pourront bénéficier d’un prêt pouvant atteindre 100.000 dirhams à un taux d’intérêt préférentiel allant de 1,75% à 2% selon le lieu de provenance du porteur de projet.



Le remboursement s’échelonnera sur une période maximum de 7 ans, avec un différé de 2 ans permettant aux bénéficiaires de lancer sereinement leur projet. Des discussions sont en cours avec d’autres banques afin d’augmenter le nombre de candidats Forsa bénéficiaires de cette initiative.



Le programme Forsa a largement dépassé l’engagement gouvernemental initial de financer 10.000 porteurs de projets par édition.



Lors de la première édition, 10.000 porteurs de projets ont été financés. Forsa 2023, quant à elle, financera un total de 11.200 porteurs de projets contractualisés, avec 11.000 ayant déjà reçu leur financement et 200 en cours de financement.



Ces 21.200 lauréats du programme incluent 76% de jeunes et 32% des femmes, répartis sur l’ensemble des 12 régions du Maroc.