Maroc. Aquaculture: le projet-phare de la famille Derhem fait pschitt à Dakhla

La famille Derhem, pourtant leader dans le domaine de la pêche, n’arrive pas à tenir ses engagements vis-à-vis des autorités concernant de grands projets où elle est partie prenante.

Une décision, signée par le ministre de l’Agriculture et de la pêche maritime et par son homologue au Budget, vient de célébrer vacante la ferme aquacole dénommée «Derhem Mar» à Dakhla et qui devait être consacrée à un immense élevage d’huîtres creuses (Crassostrea gigas de leur nom scientifique).

Autorisée fin 2019, cette ferme est étendue sur une superficie de 20 hectares au large de Dakhla. La famille Derhem devait verser, en contrepartie, une petite redevance de 200 dirhams par an en plus de 1 sur 1.000 de la valeur marchande des huîtres produites. Ledit contrat s’étale sur 10 ans, mais les autorités ont dû intervenir après avoir constaté qu’aucune activité n’a été exercée au sein de cette ferme pendant plus d’une année.

La décision gouvernementale est basée sur un rapport du délégué régional du département de la pêche maritime. «Dakhla Mar» est l’une des filiales de la société Derhem Sea Food».