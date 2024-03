Maroc: bingo pour l’Association pour la Promotion de l’Enseignement d’excellence créée par la Fondation OCP

Belle consécration pour l’Association pour la Promotion de l’Enseignement d’Excellence (APEE) créée grâce à un partenariat entre le Ministère de l’Education nationale et du préscolaire et des sports et la Fondation OCP que préside Mohamed Soual. Cette ONG basée à Benguerir vient d’être reconnue d’utilité publique par un décret signé par Aziz Akhannouch en date du 13 mars 2024.

De ce fait, l’APEE est autorisée à détenir des biens et moyens financiers pour atteindre ses objectifs à condition que le montant global ne dépasse pas les 150 millions de dirhams.

De plus, cette ONG est autorisée, en vertu du même décret, à procéder à une collecte de fonds une fois par an à condition d’avertir le Secrétariat général du gouvernement 15 jours à l’avance.

L’APEE est une structure de gestion du Lycée Mohammed VI d’Excellence (LM6E). Elle a pour mission d’assurer la promotion d’un enseignement d’excellence pour les cycles secondaires qualifiants et les classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE) au profit des élèves marocains issus de la diversité sociale, et de favoriser l’accès aux Grandes écoles et prestigieuses universités nationales et internationales.