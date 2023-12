Maroc. Boulangerie: «Les Maîtres du pain» remportent leur bataille juridique contre la famille Aboussaid

Fin d’une bataille juridique et d’une arnaque qui ont duré de longues années. «Les Maîtres du pain», l’une des premières boulangeries françaises au Maroc, ont eu gain de cause contre la famille Aboussaid, propriétaire de l’enseigne «La Chouquette».

En vertu de ce dénouement, les seules boulangeries autorisées à afficher l’enseigne «Les Maîtres du pain» sont celles basées à Marrakech.

«Les Maîtres du pain» est une propriété de la famille française Delenclos qui avait choisi de s’installer à Marrakech en 2003. Une année plus tard, la famille lançait ses premières boulangeries dans la même ville et, plus tard, une usine de produits à la zone de Sidi Ghanem. La marque était protégée au Maroc depuis 2012 et à l’échelle internationale depuis 2017.

Les problèmes avec la famille Aboussaid allaient survenir dès 2016. Cette année-là, séduits par la renommée de la marque «Les Maîtres du pain», les Aboussaid demandent à être franchisés à Casablanca et une boulangerie est ouverte au Boulevard Zerktouni.

Une année plus tard, soit en 2017, les Aboussaid ont demandé une master franchise leur permettant d’opérer au niveau national pour un contrat de 20 ans. Les acquéreurs de la master franchise s’engagent à se fournir de manière exclusive chez «Les Maîtres du Pain» à Marrakech pour les produits alimentaires, à l’exception de la pâtisserie, et chez les fournisseurs officiels de la marque pour le reste des produits. Seul le pain devait être fabriqué par les soins de l’équipe des Aboussaid, et pour cela la famille Delenclos a détaché à Casablanca son propre chef boulanger et l’a fait embaucher par le master franchisé afin d’être assuré de la bonne qualité des produits boulangers.

Ce contrat de master franchise a été respecté durant quelques mois durant l’année 2018, et depuis la fin d’année 2018, les Aboussaid ont commencé à en faire fi et ont soudainement arrêté de commander les produits de la marque et ouvert leur propre usine de fabrication. Il ont stoppé net le paiement des redevances alors même qu’il vendaient le droit d’entrée de la marque et mettait en place des franchisés.

Une vingtaine de boutiques portant la marque des « Maîtres du Pain» a vu le jour sans même que la famille Delenclos n’ait été consultée une seule fois.

Le litige en justice a été tranché en 2022 en première instance, puis en 2023 en appel en faveur des plaignants. La famille Aboussaid a été condamnée à verser les montants dus aux Delenclos et tous les sous-franchisés ont à présent l’obligation d’enlever leurs enseignes portant le nom «Les Maîtres du pain» partout au Maroc.