Maroc: carton plein pour le programme Forsa piloté par Fatim-Zahra Ammor

Le programme Forsa a dépassé son objectif fixé pour les éditions 2022 et 2023, avec un total de 21.200 bénéficiaires grâce au financement de 1.200 projets supplémentaires, a relevé, récemment, la ministre du Tourisme, de l’Artisanat, de l’Économie sociale et solidaire, Fatim-Zahra Ammor.

En réponse à des questions des parlementaires, Fatim-Zahra Ammor a relevé que les projets financés sont répartis sur l’ensemble des régions du Royaume, dans le cadre de l’équité territoriale.

«32% des bénéficiaires du programme sont des femmes, tandis que les jeunes représentent 76%», a-t-elle indiqué.

Selon la responsable, ce programme permettra la création de plus de 40.000 emplois pour les deux éditions, notant que ce programme n’est pas seulement financier, mais inclut également l’accompagnement et la formation.

Le ministère a reçu environ 300.000 demandes de financement de la part des porteurs de projets pour les années 2022 et 2023 qui ont été examinées, a-t-elle précisé, affirmant qu’il n’est pas possible d’accorder un financement supérieur au nombre programmé.

La ministre a, en outre, indiqué que les jeunes bénéficiaires ont pu acquérir de l’expérience grâce à la formation offerte par la plateforme digitale Forsa.ma, ce qui les qualifie pour réaliser leurs projets et trouver de nouveaux financements via les programmes du secteur public et des banques.