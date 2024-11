Maroc. Des couloirs rapides d’accès seront installés dans 4 aéroports pour 19 millions DH

Les aéroports de Fès, Nador, Tanger et Agadir seront bientôt dotés de couloirs rapides d’accès pour les passagers. Dans ce sens, l’Office national des aéroports vient de confier le marché à la société Maghrebnet Rtabi et CIE pour un peu plus de 19 millions de dirhams à charge pour l’entreprise de terminer les travaux dans un délai de six mois. Le coût estimé au moment du lancement de l’appel d’offres dépassait les 21 millions de dirhams.

Les couloirs rapides visent à fluidifier les flux de passagers tout en réduisant le temps d’attente aux postes frontières (PAF). Ils permettront de gérer un plus grand nombre de passagers et de manière plus efficace, notamment pendant les périodes de forte affluence comme la saison estivale ou l’opération Marhaba.

Ces couloirs seront équipés de portillons automatiques avec des systèmes de reconnaissance et de contrôle d’accès sophistiqués Dans les aéroports du Maroc, le temps d’attente a toujours été la bête noire des passagers nationaux et étrangers surtout quand les heures de départ ou d’arrivée interviennent à une tranche de lourde affluence ou à des heures tardives.