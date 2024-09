Maroc: des dizaines de millions de dirhams pour nourrir les étudiants, Newrest de Rahal out

Le ministère de l’Enseignement supérieur, à travers l’Office national des œuvres universitaires, sociales et culturelles, va mobiliser plusieurs millions de dirhams pour la restauration des étudiants dans divers campus du Royaume.

Un premier marché a été conclu dans ce sens pour les prestations de restauration des étudiants de cinq sites à Rabat, El Jadida, Fès et Safi.

À Rabat, la restauration des étudiants d’Agdal-Rabat et Souissi II va être assurée respectivement par les sociétés R & J Resto et SNGR. Cela nécessitera un engagement financier maximum de près de 12 millions de dirhams.

À Fès, la restauration des étudiants à Dhar Mehraz coûtera entre 23 et plus de 37 millions de dirhams et le service sera assuré par la société Etablissement Cossa.

Quant aux étudiants d’El Jadida, ils seront nourris grâce aux prestations de la société Dida Etoile Service pour un engagement financier allant de 9,6 à plus de 16 millions de dirhams. Enfin, les étudiants de Safi seront nourris grâce aux soins de la société Lao Food qui sera payée entre 7 et 12 millions de dirhams.

La grande surprise dans l’attribution de ce marché en cinq lots a été l’éviction de la société Newrest du groupe de la famille Rahul, le traiteur des rois au Maroc. Pour une raison inexpliquée, cette société de restauration collective n’avait pas soumis d’offres financières pour les trois lots pour lesquels elle avait candidaté.