Maroc: Doha, la fille de Boudrika, se lance dans l’immobilier

L’homme d’affaires et ex-président du club de football le Raja de Casablanca fait des émules au sein de ses proches. Sa fille Doha vient de lancer une nouvelle société immobilière baptisée Perle BDKY Promotion avec un large spectre d’activités liés au secteur (achat, vente, acquisition de foncier, construction…).

Avec un capital social de départ de 500.000 dirhams, Doha Boudrika est l’associée unique de cette nouvelle structure qui est basée à Casablanca et qui a eu son acte de naissance le 5 septembre 2022.

Mohamed Boudrika, lui, est le patron d’une holding homonyme qui s’active également dans le secteur de l’immobilier avec des hauts et des bas. Son passage à la présidence du Raja de Casablanca n’a pas laissé non plus que des heureux avec une gestion qualifiée de calamiteuse de cette célèbre équipe.