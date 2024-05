Maroc: eaux usées et traitées pour arroser les espaces verts de Casablanca: la station de pompage de Mediouna sera construite par la SNTM du groupe Chaâbi

La Société Nouvelle Travaux Maroc (SNTM du groupe Chaâbi) vient de décrocher un nouveau gros marché à Casablanca.

Cette société a été chargée par la société de développement local (SDL) Casablanca Baïa des travaux de réalisation d’une station de pompage des eaux usées traitées, du réseau d’adduction, du bassin de mise en charge et du bassin de stockage au niveau de Mediouna.

La filiale du groupe Chaâbi, qui a à son actif plusieurs grandes réalisations, comme sa participation à l’autoroute de l’eau Sebou-Bouregreg, va encaisser la somme de 35,1 millions de dirhams.

Il restera par la suite à Casablanca Baïa de trancher au sujet du deuxième lot de ce grand projet et qui porte sur les travaux du réseau de transfert des eaux usées traitées de Mediouna vers les espaces verts de Casablanca.

Le coût global du projet se chiffre à plus de 65 millions de dirhams.

Les autorités de Casablanca, comme dans d’autres grandes villes à l’instar de Marrakech et Rabat, avaient interdit l’utilisation de l’eau potable pour arroser les espaces verts et les golfs.

À la place, il sera fait recours aux eaux usées traitées et ce procédé sera généralisé progressivement à tout le pays.