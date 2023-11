Maroc: El Hachmi Boutguerray, puissant patron d’Anouar Invest, met la main sur All Parts Industries

Rien ne freine l’appétit d’El Hachmi Boutguerray, le puissant patron de la holding Anouar Invest. Récemment, il a mis la main, à travers la filiale de son groupe, Best Biscuits Maroc, sur la société All Parts Insdustries, spécialisée dans la fabrication d’accessoires pour automobiles et motos basée à Had Soualem aux environs de Berrechid.

Le montant de la transaction, qui a été consignée le 26 octobre 2023 au registre de commerce de Casablanca, n’a pas été rendu public, mais on en a une idée quand on sait que All Parts Industries a été capitalisée à 500.000 dirhams.

All Parts Industries garde son statut de SARL et c’est El Hachmi Boutguerray lui-même qui en devient PDG en vertu de sa qualité d’associé unique, remplaçant ainsi Ahmed Taoufiq.

Had Soualem, pour rappel, abrite plusieurs unités de production de Best Biscuits Maroc qui compte parmi les principaux acteurs dans le secteur de la biscuiterie au Maroc et avec une solide expérience accumulée depuis longtemps.