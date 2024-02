Maroc: feu vert du gouvernement à la SNRT pour prendre le contrôle de Medi1 Radio

C’est officiel. Le gouvernement marocain a donné son feu vert à la Société nationale de radiodiffusion et de télévision (SNRT) pour entrer dans le tour de table Medi1 Radio à hauteur de 86,3%.

Cette décision a été officialisée par un décret de Aziz Akhannouch en date du 16 février et publié au Bulletin officiel du 19 du même mois.

Auparavant, cette décision a fait l’objet d’une validation du conseil d’administration de la SNRT, tenu le 28 mars 2023 et le Conseil de la concurrence née s’y est pas opposé.

La SNRT, en plus de Medi1 Radio va avoir dans son escarcelle l’agence publicitaire Régie 3 qui gère les espaces publicitaires de Midi 1 Radio, de Midi 1 TV et de la Soread 2M.

Donc, dans ce tour de table, la SNRT va supplanter la Société financière de gestion et de placement, Bank Of Africa et O Capital.