Maroc : Four Seasons et Atlantic Coast Hospitality ouvrent un hôtel de luxe à Rabat

Four Seasons Hotels and Resorts, leader de l’hôtellerie de luxe, et Atlantic Coast Hospitality, une filiale de la société de développement immobilier Q Holding basée à Abu Dhabi, annoncent l’ouverture prochaine du Four Seasons Hotel Rabat à Kasr Al Bahr.

Kasr Al Bahr, qui signifie «château de la mer», a été construit au XIXe siècle comme un vaste palais d’été royal, avant de devenir un hôpital militaire qui fermera définitivement en 1999.

Suite à d’importantes rénovations, le Four Seasons Hotel Rabat à Kasr Al Bahr inaugurera une nouvelle ère avec 204 chambres et suites luxueusement aménagées avec vue sur l’océan Atlantique.

Le Four Seasons Hotel Rabat à Kasr Al Bahr proposera également sept restaurants et salons, un spa avec des salles de soins aménagées, une piscine intérieure, plusieurs piscines extérieures de style complexe, ainsi qu’un vaste espace de conférence et d’événement.

La restauration réfléchie de l’hôtel a été dirigée par l’architecte marocain Karim Chakor de META Atelier d’Architecture, tandis que Roger Nazarian and Associates ont été sélectionnés pour diriger la conception intérieure, l’aménagement paysager de l’hôtel.

L’établissement sera dirigé par Gregory Viaud en tant que directeur général. Il dispose de plus de 19 ans d’expérience dans un large éventail d’hôtels Four Seasons dans le monde. Gregory Viaud gérera les opérations de préouverture de l’hôtel, la deuxième de sa carrière après son affectation au Four Seasons Hotel Philadelphia au Comcast Center.

Plus récemment, Gregory était directeur du complexe au Four Seasons Resort Orlando du Walt Disney World® Resort.