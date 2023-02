Maroc-France: aucune date n’a été fixée pour la visite de Macron à Rabat, renvoyée aux calendes grecques 

La diplomatie française, sur directives de l’Elysée, est en train de véhiculer une rumeur comme quoi le président français, Emmanuel Macron, se rendrait au Maroc pour une visite officielle à la fin du mois de Ramadan, soit après le 20 avril prochain. Interrogées par Maghreb-Intelligence, plusieurs sources diplomatiques et politiques à Rabat ont démenti cette échéance.

«Rien n’a été convenu dans ce sens avec la République française et on n’a pas la moindre visibilité concernant une éventuelle visite du président Macron», affirment nos sources. «Cela ne se décide pas au pied levé et nous n’avons rien de concret pour le moment», renchérit une source proche du patronat marocain.

La visite du président Macron au Maroc, la première du genre, était bel et bien à l’ordre du jour pour le printemps prochain et la cheffe de la diplomatie française, Catherine Colonna, avait effectué un déplacement au Royaume, mi-décembre dernier, pour les besoins des préparatifs de cette visite.

Sauf que depuis, beaucoup d’eau a coulé sous les ponts et avec les derniers développements, notamment le rôle joué par les eurodéputés français (Macronistes très proches de Macron) dans l’adoption d’une résolution très hostile au Maroc au Parlement européen, tout a été chamboulé.

Entre Rabat et Paris, ce n’était pas le grand amour depuis quelques années. Là, on a plutôt tous les ingrédients d’une véritable rupture.