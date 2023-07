Maroc. Hassan Khiyar, patron de Medi1 et Medi1 TV et très mauvais payeur, pousse plusieurs prestataires à la faillite

Hassan Khiyar, qui s’éternise à la tête de Medi1 et Medi1 TV depuis 2010, n’en fait qu’à sa tête quitte à ruiner ses prestataires de service.

Selon les sources de Maghreb-Intelligence, plusieurs prestataires de service et de fournisseurs tapent à la porte de Hassan Khiyar depuis des mois pour récupérer leur dû, mais en vain.

Cloîtré dans ses confortables bureaux de la chaîne et de la radio tangéroises, il refuse même de répondre aux appels de ses créanciers. Et plusieurs sont sur le point de baisser le rideau à cause de ces agissements car ne pouvant pas honorer leurs engagements dont le paiement des salaires de leurs collaborateurs.

Exemple, entre autres, un prestataire lui doit plus de dix millions de dirhams depuis plus de deux ans, mais peine à faire entendre raison à Hassan Khiyar.

Ce dernier, à ceux qui veulent bien l’admettre, se dit fort (et intouchable) du faut de sa proximité avec le conseiller du Roi, Mounir Majidi

Hassan Khiyar, en plus des prestataires à qui il occasionne de sérieux dommages, a réussi le pari de rendre insipides les deux médias qu’il dirige. Ces deux médias devenus pratiquement inaudibles au Maroc et ailleurs et qui faisaient le bonheur des Marocains, du pourtour méditerranéen et de l’Afrique francophone.