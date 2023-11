Maroc: installation d’une structure permanente d’alerte et de crise au ministère des Affaires étrangères

Le ministère des Affaires étrangères s’est doté d’une structure permanente d’alerte et de crise installée au niveau central, apprend Maghreb-Intelligence de sources informées.

Le principe de l’installation de cette structure permanente, dotée des moyens logistiques et humains nécessaires, est d’adopter une approche proactive au lieu de réagir à posteriori en cas de crises qui pourraient affecter les Marocains de la diaspora: catastrophes naturelles, conflits armés…

Cette structure, reliée aux chancelleries du Royaume au niveau international, a déjà opéré lors d’événements nationaux et internationaux: le séisme d’Al Haouz, le conflit au Soudan, la crise du Niger et les séismes de la Turquie et de la Syrie.

Elle coordonne la facilitation des contacts avec les Marocains à l’étranger en cas de besoin, les éventuelles opérations d’évacuation ou les aides sur place.

Selon nos sources, cette nouvelle structure travaille, en cas de besoin, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.