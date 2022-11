Maroc-Israël: le Jerusalem Post tient son premier forum à Marrakech, ce 17 novembre

C’est une première depuis la reprise des relations entre le Maroc et Israël il y a près de deux années. Le Jerusalem Post Group, prestigieuse institution médiatique israélienne, organise son premier forum au Maroc, à Marrakech, ce 17 novembre.

Cet événement baptisé «The Jerusalem Post Group’s Global Investment Forum 2022» est organisé en collaboration avec la Global Media Holding, groupe de presse marocain éditeur de Al Ahdath et de la radio MedRadio (groupe de Ahmed Charai) et le journal émirati Khaleej Times.

Pour cette première édition, les organisateurs ont invité de célèbres hommes d’affaires et dirigeants du monde entier. C’est le cas pour l’américain Paul Packer, fondateur et président du fonds Globis Capital ou encore Eyal Haimovsky, président de la Jerusalem Development Authority.

L’un des invités de marque de ce forum n’est autre que Yossi Abu, président du groupe NewMed Energy, un acteur israélien et mondial de premier ordre dans le domaine des énergies et surtout des explorations gazières et pétrolières.