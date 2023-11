Maroc. Jeux hippiques: LMS CSA va scruter les flambeurs pour le compte de la SOREC

La Société royale d’encouragement du cheval (SOREC) qui a la main haute sur les courses hippiques au Maroc et les paris qui vont avec, veut en savoir plus sur ses clients et ses partenaires.

C’est dans ce sens que cet organisme étatique vient de faire retour aux services du cabinet LMS CSA, spécialisé dans les sondages entre autres, pour deux études distinctes. La première portera sur les clients et la deuxième sur les partenaires de cet organisme.

En contrepartie de ces deux études, LMS CSA devra empocher près d’un million de dirhams.

La SOREC, pour rappel, a été mise en place en 2003 et supervise, depuis 2011, tous les haras nationaux du Royaume.

Les paris sur les courses hippiques ont fait leur entrée au Maroc dès 1914, soit deux années après l’instauration du Protectorat.

Avec la Marocaine des jeux et des sports (MDJS), la SOREC est l’un des principaux contributeurs au budget de l’Etat avec plus de 1,5 milliards de dirhams chaque année.