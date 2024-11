Maroc. La banque Attijariwafa Bank dissout sa filiale Wafa Bourse

Wafa Bourse n’a plus d’existence légale. La filiale de Attijariwafa Bank a été dissoute sur décision d’une Assemblée générale extraordinaire en date du 30 septembre et qui a été notifiée au greffe du tribunal de commerce de Casablanca le 16 octobre. La même décision met fin au mandat des administrateurs et a désigné comme liquidateur le cabinet «Hdid Consultants».

Dotée d’un capital social de 5 millions de dirhams, les activités de Wafa Bourse ont été reprises par une autre filiale de Attijariwafa Bank, Attijari Intermédiation, en janvier 2021.

La plateforme de trading Wafa Bourse se décline dans une version Web et une version mobile. Elle mettait à la disposition de tous les segments de clients de la banque une offre de produits pour leur permettre de fructifier leur épargne.