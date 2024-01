Maroc: la CDG met en vente quatre hôtels, mais mise sur le mauvais cheval, la SMIT de Imad Barakkad 

Madaëf, société d’investissement touristique filiale de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), vient de mettre officiellement en vente quatre de ses hôtels situés à Marrakech et à Ouarzazate.

Selon l’appel à manifestation d’intérêt (AMI), diffusé récemment, il s’agit de céder les hôtels Tichka et Riad Salam à Ouarzazate et des hôtels Tichka et Semiramis à Marrakech. L’ouverture des plis est prévue le vendredi 26 janvier.

Madaëf concrétise ainsi son vœu de se recentrer sur d’autres activités plus rentables comme les golfs par exemple ou les stations thermales.

Ce qui est surprenant par contre est le fait que, pour la cession de ses hôtels, la filiale de la CDG ait eu recours à l’appui de la Société marocaine d’ingénierie touristique (SMIT) que dirige Imad Barrakad et qui a donné plus d’une preuve sur son incapacité à réussir ses projets.

Récemment, c’est la Cour des comptes dans son dernier rapport qui a épinglé cet établissement public.

Selon les conclusions de cette cour, la SMIT n’a réalisé que 7% de ses projets et certains projets n’ont pas du tout été réalisés comme le Programme pays d’accueil touristique (PAT) ou encore le contrat-programme Karyati qui devait bénéficier au tourisme dans le monde rural.

La SMIT a également foiré le programme d’hébergement touristique dédié aux Ksours et aux Casbahs qui n’a enregistré aucune réalisation.