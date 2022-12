Maroc: la chaîne hôtelière Hilton inaugure un gigantesque et luxueux hôtel près de Rabat

Avec un gros investissement de près de 300 millions de dollars, la célèbre chaîne Hilton a annoncé, ce lundi 12 décembre 2022, l’ouverture d’un luxueux et gigantesque hôtel dans la banlieue de Rabat près de Harhoura.

Le Conrad Rabat Arzana est situé à 15 minutes de la corniche et à 35 de l’aéroport de Rabat-Salé. Il est composé de 120 chambres et de plusieurs suites dont une, la royale, couvre une superficie de 632 m2.

Ce nouvel hôtel comprend toutes les commodités nécessaires (bars restaurants, spa…) à un séjour féerique en plus d’un centre de conférences équipé par les dernières technologies de pointes. Pour sa conception, Hilton a puisé dans le patrimoine architectural du Maroc et fait appel aux matières premières et aux artisans nationaux.

Le Conrad Rabat Arzana compte beaucoup sur sa proximité du centre historique de Rabat et sur le tourisme culturel et l’événementiel. Cet hôtel est le Sixième investissement du groupe Hilton au Maroc.