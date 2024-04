Maroc: la construction de l’Ecole nationale d’architecture d’Agadir confiée à la société Scotim pour 45,5 millions de dirhams

Fin du suspense concernant le prestataire qui se chargera de la construction, en lot unique, de la future Ecole nationale d’architecture d’Agadir (ENA, Agadir).

Le jeudi 4 avril, ce marché a été attribué par l’Agence nationale des équipements publics (ANEP, antenne du Souss), maître d’ouvrage délégué, à la société Scotim (Société de construction et de travaux immobiliers).

Cette société, basée à Témara et qui a déjà été chargée de plusieurs projets publics, va engranger près de 45 millions de dirhams (45.454.545 DH) alors que les estimations initiales tablaient sur un budget de 44 millions DH.

Les travaux de construction de cette école devront être achevés dans un délai de 12 mois, mais déjà l’ENA d’Agadir est une réalité: une première promotion de 12 architectes a déjà été formée dans des locaux provisoires mis à disposition par l’Université Ibn Zohr. Une deuxième promotion de 20 étudiants-architectes sont en cours de formation et pourraient, si tout va bien, déménager vers les locaux officiels de l’ENA une fois terminés les travaux de construction qui concernent aussi bien les gros œuvres, l’électricité, la plomberie et les aménagements intérieurs et extérieurs.