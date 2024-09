Maroc: la construction du barrage Oued Assafao, dans la province de Guelmim coûtera 29 millions de dirhams

Un nouveau barrage sera construit dans la province due Guelmim sur Oued Assafao. Le marché de construction de cette infrastructure vient d’être remporté par la société casablancaise CAPEP qui sera payée près de 29 millions de dirhams.

Piloté par l’Agence régionale d’exécution des projets (AREP), rattachée au ministère de l’Intérieur, la construction de ce barrage est réalisée dans le cadre du programme national d’approvisionnement en eau potable et d’irrigation (PNAEPI) couvrant la période 2020-2027. Des projets de barrages similaires sont prévus dans plusieurs autres provinces du Sud du Maroc comme à Boujdour, Tata ou encore Akka.

Dans ces localités, en plus des besoins en eau potable et d’irrigation, il est question de se protéger contre les inondations. D’ailleurs, certaines villes et Tata en particulier ont payé un lourd tribut lors des récentes crues observées dans la région en raison d’une pluviométrie inédite.