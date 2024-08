Maroc: la DGAPR équipe trois prisons d’un système de vidéosurveillance

La Délégation générale de l’administration pénitentiaire et à la réinsertion va équiper trois prisons d’un système de surveillance. Le lundi 12 août, le choix de l’administration que dirige Mohamed Salah Tamek a été porté sur la société Al Omra Group International et le groupement Concis et Scientik pour ce marché qui porte sur trois lots pour une valeur de près de 24 millions de dirhams.

Ainsi, la société Al Omra Group International va installer ce système de surveillance à la prison Moul Lbergui à Safi pour près de 8.4 millions de dirhams et la prison de Loudaya près de Marrakech pour 10.4 millions de dirhams.

À Casablanca, c’est le Groupement solidaire entre la société CONCIS «Conception et intégration des services» et la société Scientik qui a été chargé d’installer un système de vidéosurveillance à la prison locale Aïn Sebaâ 2 pour 3.8 millions de dirhams.

Le 4ème lot de ce marché et concernant la prison locale Aïn Sebaâ 1 n’a pas été attribué. Le Maroc compte quelque 70 établissements pénitentiaires de différentes catégories entre prisons centrales, pénitenciers agricoles et prisons locales.

En août 2023, les prisons marocaines ont enregistré un record en matière de surpopulation carcérale en atteignant plus de 100.000 prisonniers.