Maroc: la DGSN achète du matériel informatique pour plus de 90 millions de dirhams 

De nouveaux grands marchés ont été conclus en début de semaine par la Direction générale de la sûreté nationale pour le renouvellement de son parc informatique aux niveaux central et régional.

Pour plus de 90 millions de dirhams et un marché scindé en cinq lots, la police marocaine va surtout de doter de micro-ordinateurs, d’imprimantes et de scanners pour ses divers services. Le lot qui a coûté le plus cher porte sur l’acquisition de micro-ordinateurs pour les services centraux à Rabat avec une enveloppe de 25,2 millions de dirhams.

Une attention particulière a été accordée aux centres d’enregistrement des données identitaires chargés essentiellement de la délivrance des cartes d’identité et des fiches anthropométriques. Les cinq lots alloués sont allés à deux sociétés basées à Rabat: Systeme Perfect Service et la Société d’équipement et services d’avenir.

Depuis l’arrivée de Abdellatif Hammouchi à la tête de la police marocaine, de grands efforts ont été consentis pour la modernisation de ses services, de ses infrastructures et de ses équipements ainsi que la qualification de ses femmes et hommes.