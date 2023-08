Maroc: la famille du parlementaire PAMiste El Hamss se lance dans l’immobilier

La famille de Abdelkrim El Hamss, célèbre parlementaire de Taza au nom du Parti authenticité et modernité (PAM, majorité), se lance dans l’immobilier et le béton.

Avec un membre de la famille, Omar El Hamss, le parlementaire et président du groupe du PAM à la Chambre des conseillers, vient de créer deux nouvelles sociétés domiciliées à Tanger.

Dénommées El Hamss Immobilier et El Hamss Béton, les deux entités sont dotées chacune d’un capital social de départ de 600.000 dirhams.

La famille El Hamss est déjà présente dans le milieu des affaires à travers la holding El Hamss et des filiales dédiées à plusieurs activités qui englobent les travaux publics, le bâtiment, l’importation de véhicules et de poids lourds neufs et usagés ainsi que des carrières de sable.

Abdelkrim El Hamss est parlementaire au nom du PAM depuis 2011. Il fait partie des notables appelés en renfort par ce parti créé en 2008.