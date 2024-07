Maroc: la mise en lumière du pont Hassan II à Rabat devra coûter 18 millions de dirhams

Les travaux de la mise en lumière du pont Hassan II devront coûter près de 18 millions de dirhams, selon des estimations du maître d’ouvrage, l’Agence pour l’aménagement de la vallée du Bouregreg.

Cette agence vient de lancer un appel d’offres dans ce sens alors que l’ouverture des plis est prévue pour le 9 août prochain.

Figurant parmi les ponts les plus célèbres, cet ouvrage d’art a été inauguré par le roi Mohammed VI en mai 2011. Très utile aussi, il a permis de décongestionner la circulation entre Rabat et Salé puisque des dizaines de milliers de passagers l’empruntent chaque jour, sans parler de ceux des tramway qui relient les deux villes jumelles.

Le pont Hassan II est érigé également près de la Tour Mohammed VI dont les travaux sont presque achevés et du grand théâtre de Rabat.

La mise en lumière d’un pont consiste à en rendre plus agréable le passage en plus de préserver la sécurité et des passagers et de ceux qui en assurent la sécurité ou les travaux d’entretien.