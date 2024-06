Maroc: la mythique place Florence de Fès va être retapée pour plus de 10 millions de dirhams

Quand on aime Fès, la capitale spirituelle du Maroc, on vagabonde dans les artères de l’ancienne médina, mais on prend aussi un café et de l’air à la mythique place Florence. Cette place centrale de Fès vit une situation désastreuse depuis quelques années après des décennies de gloire.

Assaillie par les marchands ambulants, son mobilier urbain a également subi de graves dégradations. Aujourd’hui, il est question de lui redonner son charme d’antan avec le concours du groupe Al Omrane.

Dans ce sens, un marché pour son aménagement a été confié à un consortium composé de deux sociétés: Macharii Al Baraka, basée à Fès, et Smatri, sise à Errachidia. Le coût de ce marché a été arrêté à 10,5 millions de dirhams.