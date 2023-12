Maroc: la police compte près de 80.000 fonctionnaires

C’est un document officiel, rendu public ce mardi 26 décembre et faisant le bilan pour 2023, qui le révèle. Les effectifs de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) sont de 79.830 éléments de divers grades et opérant dans différentes unités de la police nationale.

Selon la même source, les femmes et les hommes de Abdellatif Hammouchi ont une moyenne d’âge de 40 ans.

Pour cette année 2023, la DGSN a ouvert six concours pour recruter un total de 6.637 policiers avec une écrasante majorité pour les gardiens de la paix (4.127 éléments).

Lors des dernières années, la police marocaine a changé ses statuts pour permettre à des profils pointus (ingénieurs, médecins, experts…) de rejoindre ses rangs avec des conditions avantageuses.

Pour cette année 2023, tous les indicateurs présentés par la DGSN sont des plus rassurants avec notamment la criminalité qui a reculé de 10% par rapport à l’année 2022.

Cette direction termine une année où elle a réalisé de bons acquis au Maroc et à l’étranger. Elle a accueilli la rencontre annuelle, à Tanger, des chefs de police et de sécurité arabes.

La DGSN a également été choisie pour organiser, à Marrakech en 2025, le conclave annuel d’Interpol.