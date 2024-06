Maroc: la SNCIM va construire la tour de contrôle de l’aéroport de Smara au Sahara occidental

Une première pour l’aéroport de cette ville du Sahara occidental et qui se trouve être la plus proche des camps de Tindouf. L’aéroport de Smara va être doté d’une tour de contrôle et certains spécialistes du secteur y voient l’un des aspects des préparatifs pour que le Maroc prenne pleinement en charge le contrôle de l’espace aérien du Sahara occidental qui est toujours géré par l’Espagne depuis les Îles Canaries.

La construction de cette tour de contrôle a été confiée à la Société New Maghreb de construction immobilière (SNCIM).

Basée à Casablanca, cette société a déjà collaboré avec l’Office national des aéroports (ONDA) pour mener à bien plusieurs chantiers dans les aéroports du Maroc. Elle est également sollicitée pour des travaux pour le compte du Palais Royal et de la Défense nationale.

La SNCIM sera payée, selon les termes de ce marché, 8,4 millions de dirhams à charge de livrer la tour de contrôle (tous corps) dans un délai de huit mois.