Maroc: la société Ingtelma va installer des stations solaires photovoltaïques aux ports d’Agadir, Laâyoune et Boujdour

C’est la société tangéroise Ingtelma qui vient d’être mandatée par l’Agence nationale des ports (ANP) pour la fourniture, l’installation et la mise en services de stations solaires photovoltaïques aux ports d’Agadir, Laâyoune et Boujdour, selon des documents officiels consultés par Maghreb-Intelligence et datés du 16 de ce mois de juillet.

Ingtelma, une SARL avec un capital de 15 millions de dirhams, va encaisser près de 18 millions de dirhams pour ses prestations.

Comme nous l’écrivions dans un précédent article, l’ANP, dans le cadre de sa politique d’efficacité énergétique, va doter les grands ports du Royaume de stations solaires photovoltaïques.

En plus des ports de Laâyoune, Boujdour et Agadir, il s’agit de ceux de Casablanca et de Jorf Lasfar.

Ces centrales sont destinées à alimenter en électricité verte les boucles moyenne tension reliées aux postes transformateurs d’injection de l’énergie.