Maroc: la société SNTRO se chargera des travaux de terrassement et des ouvrages hydrauliques d’Imsouane

Du nouveau pour l’aménagement de l’unité d’investissement touristique d’Imsouane relevant de la préfecture d’Agadir Ida Outanane. La Société de Développement Touristique «SDR Tourisme Souss-Massa», maître d’ouvrage, vient de confier les travaux de terrassements et des ouvrages hydrauliques de ce spot très coté auprès des touristes nationaux et étrangers à la Société nouvelle de travaux routiers et ouvrages (SNTRO).

Basée à Marrakech et ayant à son actif plusieurs grands chantiers un peu partout au Maroc, SNTRO va encaisser un peu plus de 11.4 millions de dirhams. D’autres appels d’offres relatifs au reste de ce grand chantier seront lancés sous peu.

Vers fin janvier dernier, les autorités locales d’Agadir ont lancé une grande opération de libération du domaine public maritime en démolissant des dizaines de constructions. Cette opération avait suscité beaucoup d’émoi parmi les occupants de ce domaine et dont plusieurs ressortissants français.

L’aménagement de cette destination fait partie des projets d’amélioration de l’offre touristique de la région du Grand Agadir, surtout en prévision de l’organisation par le Maroc, avec le Portugal et l’Espagne, de la Coupe du monde 2030.