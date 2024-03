Maroc: la SONARGES achète pour 2,5 millions de dirhams de gasoil pour les piscines couvertes de Rabat, Kénitra et Benslimane

La Société nationale de réalisation et de gestion des équipements sportifs (SONARGES) s’approvisionne en carburants nécessaires pour le fonctionnement des piscines couvertes qu’elle gère à Rabat, Kénitra et Benslimane.

Le 13 mars, en vertu d’un appel d’offres, elle a chargé la société S.R.N.A Multiservices de lui fournir du gasoil pour l’équivalent de 2,5 millions de dirhams. Basée à El Jadida, la société S.R.N.A Multiservices était par ailleurs le seul soumissionnaire à ce marché.

Spécialisée dans le nettoyage, l’entretien et la désinfection des bâtiments administratifs et industriels en plus de la fourniture de produits détergents, d’hygiène et de désinfection, jardinage et entretien des espaces verts, cette société a eu à se charger de plusieurs prestations pour le compte des sociétés de développement local (SDL) du Maroc.

C’est elle, par exemple, qui a été chargée des travaux de nettoyage du Grand théâtre de Casablanca, important édifice de la capitale économique du pays qui tarde à ouvrir ses portes pour de mystérieuses raisons.