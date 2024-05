Maroc: La vidéosurveillance du Parc Hassan II à Rabat confiée à la société GTS

C’est la société casablancaise Global Technology Services (GTS) qui a été chargée par la société de développement locale Rabat Ville Verte de la vidéosurveillance du Parc Hassan II à Rabat.

Ce marché, conclu récemment, inclut les travaux de fourniture, d’installation et de mise en service d’un système de vidéosurveillance IP.

Pour le volet travaux, GTS aura droit à 2 millions de dirhams et percevra plus 609.000 dirhams pour le service après vente sur une durée de cinq ans.

Le Parc Hassan II de la capitale a été inauguré en novembre 2018 par la la soeur du Roi, la Princesse Lalla Hasnaa, présidente de la Fondation Mohammed VI pour la protection de l’environnement.

Selon des documents de la SDL Rabat Ville Verte, la particularité de ce parc réside en sa dotation exceptionnelle en espaces culturels et terrains de sports: un amphithéâtre, une fontaine musicale, un espace de jeux, deux skates park, un mur d’escalade de 10 mètres, trois mini-terrains de football, trois terrains de basket-ball et de volley-ball et un terrain de foot.

Ce parc de plusieurs dizaines d’hectares est situé en face du site du Chellah et de la porte de Bab Zaër.