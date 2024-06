Maroc: l’ADA mobilise plus de 7 millions de dirhams pour promouvoir les produits du terroir

Une bonne initiative pour la promotion des produits du terroir marocains. L’Agence de développement agricole (ADA) cherche des prestataires pour un marché en deux lots couvrant ce qui reste de l’année en cours et l’année 2025. Le premier porte sur la promotion des produits sur les lieux de vente comme comme les commerces solidaires et lors des foires, festivals et expositions.

Quant au deuxième lot, il concerne la promotion de ces produits auprès des Marocains de la diaspora lors de leurs déplacements au Maroc lors de différentes fêtes, mais surtout pour les vacances d’été. L’ADA, dans son appel d’offres relatif à ce marché estime le coût des travaux, pour les deux lots, à plus de 7 millions de dirhams.

Les produits du terroir au Maroc sont de l’ordre de 200 selon un inventaire du ministère de l’Agriculture. Ces produits réunis fournissent environ 2 millions de tonnes de récoltes et génèrent près de 14 milliards de dirhams.