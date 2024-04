Maroc: l’AMDIE se paie une tournée promotionnelle dans trois villes en Allemagne pour 4 millions de dirhams

L’Agence Marocaine de Développement des Investissements et des Exportations (AMDIE), agence étatique que dirige Ali Seddiki, va s’offrir une tournée de promotion en Allemagne. Les équipes de Ali Seddiki vont se déplacer, du 20 au 27 avril, dans trois villes allemandes: Berlin, Wolfsburg et Munich. Pour l’organisation de ce périple germanique, l’AMDIE n’a pas lésiné sur les moyens et mobilisé les services de la société r’batie Events Advisor.

Cette dernière, en contrepartie de ce marché attribué récemment, va empocher un peu plus de 4 millions de dirhams. Events Advisor a déjà organisé le Salons des Etudes en Frances, le Salon International des Grandes Ecoles, et le Forum des entreprises.

L’AMDIE se décline en tant qu’agence nouvelle génération qui a hérité de trois structures publiques: l’Agence Marocaine de Développement des Investissements, Maroc Export et l’Office des Foires et Expositions de Casablanca.

Elle a pour mission de mettre en œuvre la stratégie de l’État dans le développement des investissements nationaux et étrangers ainsi que l’exportation de biens et de services et ambitionne de jouer un rôle important dans la promotion sectorielle de l’offre Maroc.