Maroc : lancement des travaux d’agrandissement de l’usine Stellantis à Kénitra

Le constructeur automobile Franco-italo-américain Stellantis vient de lancer il y a quelques semaines, les travaux d’agrandissement de son usine à Kénitra à 60 kilomètres au nord de Rabat. Le site marocain doublera ainsi sa capacité de production à 450 mille voitures.

L’usine qui a été inauguré en 2019 et dont les chaînes de production sortent des Peugeot 208 et des quadricycles électriques comme la Citroën Ami, la Fiat Topolino et l’Opel Rocks est aujourd’hui en pleine expansion. Stellantis engage un investissement de 300 millions d’euros afin de porter la capacité de production de son site marocain au double pour atteindre 450 000 véhicules par an.

D’ailleurs, grâce à la confiance du constructeur automobile multinational, le site Atlantic Free Zone connaît un véritable l’engouement. Les terrains à proximité de l’usine de Stellantis sont prisés par des fournisseurs comme Forvia (ex-Faurecia) ou Plastic Omnium, qui devraient prochainement s’y implanter.

L’usine marocaine de Stellantis, créée en 2019 avec un investissement initial de près de 600 millions d’euros, produit actuellement 200 000 véhicules par an. Le groupe automobile Stellantis qui est né de la fusion du groupe français PSA et de l’italo-américain Fiat Chrysler mise le développement d’un troisième marché mondial en Afrique et au Moyen-Orient aux côtés de ceux déjà actifs en Europe et Amérique du Nord.