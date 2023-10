Maroc: lancement d’une grande opération de reboisement sur plusieurs milliers d’hectares

L’Agence nationale des eaux et forêts (ANEF) vient de lancer une opération de reboisement de grande envergure des forêts du Maroc. Le début de cette opération concerne la région de Beni Mellal-Khénifra où l’ANEF compte reboiser 4.083 hectares de couverts forestiers. Pour le moment, des marchés ont été conclus pour 5 sur 12 lots.

Cette première phase, confiée à plusieurs sociétés spécialisées, va nécessiter plus de 26 millions de dirhams. Cette opération de reboisement intervient à la fin d’une saison estivale marquée par le déclenchement de dizaines de feux de forêts particulièrement ravageurs et notamment au Nord du pays aux environs de Tanger, Taza et Chefchaouen.

Selon des statistiques officielles de l’ANEF, les incendies recensés depuis le début de cette année et jusqu’au 5 octobre étaient au nombre de 395 incendies qui sont venus à bout de 6.420 hectares de divers couverts forestiers.

L’ANEF, qui a remplacé le Haut commissariat aux eaux et forêts que dirigeait Abdelaâdim Elhafi, est placée sous la tutelle du ministère de l’Agriculture.