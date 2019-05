 Maroc : L’ancien ministre RNI des Pêches maritimes, Tayeb Rhafes, se retire des affaires

Visiblement rattrapé par l’âge (79 ans), l’ancien ministre RNI des Pêches maritimes (2002-2004) se retire également des affaires. Selon des documents consultés par Maghreb intelligence, l’enfant de Touissit et ex-président de la commune Ras Asfour dans l’Oriental, s’est retiré de la gérance de deux écoles dédiées à la formation aux métiers de la banque.

ainsi, il n’est plus général de l’Institut des hautes études bancaires et financières (au capital de 1,5 millions de dirhams, basé à Casablanca) et du Centre international de formation de la profession bancaire (500.000 dirhams, basé aussi à Casablanca). La gérance de ses deux entités a été confiée, pour une durée indéterminée, à ses deux fils: Karim et Driss.

Tayeb Rhafes, bardé de diplômes (Sorbonnes…), est l’auteur d’une riche bibliographie dédiée à l’économie et aux affaires bancaires.