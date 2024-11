Maroc: le Bouregreg sera doté d’une passerelle de franchissement pour 120 millions de dirhams

L’Oued Bouregreg, qui sépare les villes de Rabat et Salé, sur équipé d’une passerelle de franchissement, selon des documents officiels consultés par Maghreb-Intelligence.

Un appel d’offres dans ce sens vient d’être lancé par l’Agence d’aménagement de la Vallée du Bouregreg et qui estime le coût des travaux à 120 millions de dirhams. Parallèlement, les deux rives de ce fleuve subiront un grand lifting avec plusieurs autres chantiers qui seront lancés dans les quelques mois à venir.

Il s’agit, entre autres, de terminer les travaux d’éclairage public des berges de ce fleuve pour un budget dépassant les 20 millions de dirhams, mais aussi de l’installation de mobilier urbain pour plus de 14 millions de dirhams.

Point de rencontre entre Rabat et Salé, la Vallée du Bouregreg est devenue incontournable pour les habitants des deux villes comme pour les visiteurs et les touristes. En plus de sa somptueuse conception, elle attire plusieurs imposants édifices dont la Tour Mohammed VI ou encore le Théâtre royal de Rabat inauguré récemment par la Princesse Laila Hasnaa en compagnie de Brigitte Macron lors de la visite d’Etat du président français au Royaume.