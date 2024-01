Maroc: Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch prépare le retour des secrétaires d’Etat au sein de son équipe

Aziz Akhannouch, chef du gouvernement, et ses alliés au sein de la majorité (Istiqlal et PAM) mettent les dernières touches à un remaniement ministériel qui aurait lieu vers la fin du mois de février, apprend Maghreb-Intelligence de sources fiables.

Le chef de file du Rassemblement national des indépendants et ses partenaires attendent la fin du congrès national du PAM qui va commencer le 11 février prochain pour trancher au sujet des ministres qui seront débarqués et de leurs remplaçants Nos sources attestent toutefois que le prochain remaniement marquera le retour des secrétaires d’Etat.

«L’objectif est de réduire la pression et la charge pour plusieurs ministres qui se trouvent à la tête de «lourds» départements comme l’Education nationale et le sport, voire la Jeunesse, la culture et la communication», expliquent nos sources.

Y aurait-il alors une autre formation politique pour rejoindre l’actuelle coalition? Nos sources répondent par la négative, mettant fin aux rumeurs qui ont circulé autour d’un ralliement des socialistes (USFP) menés par Driss Lachgar.