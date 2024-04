Maroc: Le chef du gouvernement Aziz Akhannouch renouvelle son armoire à balais

Les services du Chef du gouvernement cherchent à s’approvisionner en nécessaire pour ce qui est des outils et produits de nettoyage: balais, serpillères, eau de javel et autre papier toilette. Un avis d’achat sur bon de commande, lancé en début de semaine par lesdits services précise les besoins dont aura le primate pour les prochains mois.

Il s’agit ainsi de l’acquisition de 480 paquets de 12 rouleaux de papier toilette en 3 plis, de marque «Pandou» ou équivalent, de 282 litres d’eau de javel et d’une quantité similaire de détergent liquide. Les mêmes services cherchent à acheter 576 boîtes de mouchoir en papier de 3 plis, de marque «Nua» ou équivalent, de 504 sachets de lessive de 200 grammes chacun, de 60 serpillères, 56 balais et autant de raclettes de sol en plus de 26 seaux d’une capacité de 10 litres.

Contrairement aux appels d’offres, les bons de commande ne sont pas accompagnés d’estimation du coût des marchés.