Maroc: le come-back d’El Houssaine Louardi, ancien ministre de la Santé

Disparu des radars depuis son limogeage, en octobre 2017, par le Roi Mohammed VI, le Professeur El Houssaine Louardi, ancien ministre de la Santé, est de retour. Et c’est par la porte du secteur privé en matière d’enseignement des sciences de la santé.

Il a été nommé Président de l’Université Privée de la Santé et des Sciences d’Agadir (UPSSA), un établissement d’enseignement privé qui va ouvrir ses portes à la prochaine rentrée à Agadir.

Célèbre médecin reconnu par ses pairs, El Houssaine Louardi avait assumé plusieurs hautes responsabilités au CHU de Casablanca. Ministre de la Santé au nom du Parti du progrès et du socialisme (PPS, opposition), il avait fait les frais d’une colère royale en 2017 à cause des retards et des dysfonctionnements ayant entaché plusieurs projets de développement à Al Hoceima dans le Rif.

Cette colère, pour rappel, avait coûté leurs postes à plusieurs autres hauts responsables dont des ministres comme Nabil Benabdallah, le chef de file des ex-communistes.

La création de l’UPSSA se présente comme une initiative pour contribuer à l’effort de formation des médecins et autres professionnels de la santé dont le pays a grandement besoin et dont les besoins se chiffrent à plusieurs dizaines de milliers.