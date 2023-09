Maroc: Le groupe Al Omrane n’est pas au courant que le Maroc a été frappé par un séisme!

Le Groupe Al Omrane fait comme si le Maroc n’a pas été frappé par une terrible tremblement de terre et continue de faire comme si de rien n’était.

Ce groupe étatique que dirige Housni El Ghazaoui vient de passer un marché en date du 14 septembre pour les travaux de construction et de réfection de différents circuits touristiques dans la Médina de Marrakech, la Commune de Mechouar et la Commune de la ville ocre et ce dans le cadre du programme de mise en valeur 2018-2022. Ce marché a été remporté par la société Easy Way Developping pour un peu plus de 3 millions de dirhams.

Mais ce n’est pas le plus important. Ce qui l’est et qui est grave est que Al Omrane tient absolument à passer ce marché tout en sachant qu’aussi bien les conditions de sa préparation sont devenues caduques.

Selon des spécialistes consultés par nos soins, ce marché aurait dû être annulé en attendant que les autorités finissent de constater l’ampleur des dégâts dans la vieille médina de Marrakech et surtout au Mellah.

«À quoi cela rime-il de lancer le marché de travaux de réhabilitation de bâtiments qui sont aujourd’hui partiellement ou complètement démolis?», s’interroge un spécialiste. Pour lui, il aurait fallu tout annuler et attendre d’y voir plus clair.

L’insistance d’Al Omrane à aller de l’avant dans ce genre de marchés suscite de toutes les manières trop d’interrogations.