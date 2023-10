Maroc: le groupe de santé Akdital s’installe à Essaouira, Taroudant et Meknès

Rien n’arrête plus la boulimie du groupe de santé privé Akdital. Le groupe présidé par Rochdi Taleb va boucler l’année 2023 sur les chapeaux de roue et continue de s’installer dans des localités où l’infrastructure et l’offre sanitaire laisse à désirer ou ne répondent plus aux besoins des populations.

Fin septembre, Akdital s’est doté de trois nouvelles filiales. À Meknès, le groupe va ouvrir une clinique internationale et en ouvrira une autre à Taroudant dans le Souss. À Meknès, le groupe va installer un Centre international d’oncologie.

Pour démarrer ces trois nouveaux projets, Akdital a scellé la création de trois filiales dotées chacune d’un capital social de 100.000 dirhams. En 2022, Akdital a réalisé un chiffre d’affaires dépassant un milliard de dirhams et un résultat net consolidé de 99 millions de dirhams.