Maroc: le Groupe Lamalif empoche 25 millions de dirhams pour éclairer les avenues de Skhirat-Témara

Encore une bonne affaire pour le leader de l’éclairage public au Maroc. Le Groupe Lamalif vient de remporter le marché de la première tranche pour l’éclairage des avenues de la préfecture de Skhirat-Témara.

Pour cela, le groupe dirigé par Moulay Lakbir Ismaili Alaoui va empocher la coquette somme de 25 millions de dirhams.

Le chantier est supervisé par la SDL Rabat Région Aménagement et fait partie d’une série de chantiers structurants de cette préfecture voisine de la capitale Rabat.

La préfecture de Skhirat-Témara, avec ses plages et ses paysages, offre de grandes potentialités touristiques et économiques, mais est empêtrée dans de graves problèmes comme les bidonvilles qui poussent et repoussent comme des champignons et l’occupation illégale de l’espace public.