D’abord, une bonne nouvelle. Leila Benali, ministre de la Transition énergétique et du développement durable, est en bonne santé et est toujours membre du gouvernement Akhannouch.

Elle vient d’en donner la preuve, très tôt ce vendredi matin (jour férié), via un communiqué insipide relatant le bilan des interventions de son département au Haouz après le séisme dévastateur du 8 septembre dernier.

Leila Benali informe les Marocains qu’elle revient d’une tournée dans les régions touchées par le séisme et que tous les indicateurs sont rassurants grâce aux actions menées par son département: installations pétrolières intactes, projets du programme Noor non impactés, réseau électriques qui fonctionnent normalement…

Tout cela, on le sait comme tout le monde sait que la ministre Benali et son département n’y sont pour rien puisque l’essentiel du travail de secours et de réhabilitation a été fait par d’autres départements et services dont l’intervention a été efficace et en temps réel: le ministère de l’Equipement, l’ONEE, les autorités locales, l’armée…

Venir un vendredi matin tirer la couette sur soi et s’approprier le travail d’autrui, cela s’appelle un hold-up et communiquer, c’est d’abord travailler. D’ailleurs, il y a des services qui ont trimé en silence depuis trois semaines et qui continuent de faire des sacrifices avec une excellente mobilisation de leurs équipes.

Pour en revenir au surréaliste communiqué de ce vendredi matin, il faut savoir qu’il a été rédigé en arabe et en français et envoyé par une «communicante» freelance débutante alors que Leila Benali vient de s’attacher les services, au prix fort, d’une ancienne responsable du ministère des Affaires étrangères.