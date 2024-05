Maroc: le ministre Mustapha Baitas, porte-parole du gouvernement, fait à manger pour 220 personnes durant 10 jours

Mais quelle mouche a donc piqué Mustapha Baitas, ministre des relations avec le Parlement et la société civile, porte-parole du gouvernement?

Dans un contexte de crise et des appels à l’austérité, le ministre RNIste ne regarde pas à la dépense et enchaîne bon de commande sur bon de commande. Aussi surréaliste que cela puisse paraître, il s’est payé les services d’une société pour régaler pas moins de 220 personnes pendant 10 jours à l’occasion de la tenue du Salon international de l’édition et du livre (SIEL) qui se déroule à Rabat du 9 au 19 mai.

Pour ses staffs et invités, Mustapha Baitas va offrir chaque jour un déjeuner sous forme d’un coffret composé d’une salade variée, d’un plat principal (viande ou poulet), d’un fruit de saison, en plus d’un soda et d’une bouteille d’eau minérale.

Le ministre RNIste a aussi commandé des gâteaux marocains et modernes qui seront servis matin et après-midi, chaque jour.

Et ce n’est pas tout. Le département de Baitas a cassé sa tirelire pour se payer un stand de deux façades au SIEL d’une superficie de 76 m2 pour la bagatelle de 148.000 dirhams.

Pourquoi faire, sinon pour y exposer les insipides publications et rapports produits par ce ministère? Ce qui est un autre énorme gâchis.