Maroc: le nouveau cimetière Al Ihssane à Casablanca sera éclairé à l’énergie solaire

Une nouveauté pour les cimetières marocains et surtout ceux basés à Casablanca et dont la plupart arrivent bientôt à saturation.

Les autorités élues de la commune Sidi Hajjaj Oulad Hassar, dans la banlieue casablancaise, ont décidé de recourir à l’énergie solaire pour l’éclairage du cimetière Al Ihssane actuellement en construction. Le coût estimé des travaux a été arrêté à 6.5 millions de dirhams et c’est ADM Projet qui se chargera de la maîtrise d’ouvrage.

Ce futur cimetière est actuellement en construction sur une superficie dépassant les 108 hectares à l’initiative du Conseil régional de Casablanca-Settat, de la Direction générale des collectivités territoriales (ministère de l’Intérieur) et de la commune de Sidi Hajjaj-Oued Hassar.

Le terrain qui va accueillir ce cimetière est une donation d’un mécène décédé alors que le budget des travaux est de 76 millions de dirhams. Selon des statistiques officielles, ce nouveau cimetière pourra accueillir quelque 44.000 dépouilles sur une période de 30 ans.

Les principaux cimetières de la métropole, à savoir Achouhada’e, Al Ghofrane et Arrahma, frôlent actuellement la saturation avec une demande de plus en plus croissante, alors que leur extension est devenue impossible à cause de la problématique de l’assiette foncière.