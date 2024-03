Maroc. Le réaménagement des voies d’accès à la ville de Bouskoura confié à l’entreprise El Hallaoui pour plus de 43 millions de dirhams

Autoroutes du Maroc (ADM), à travers sa filiale ADM Projet, vient de confier le marché de la réalisation des travaux de réaménagement des voies d’accès à la ville de Bouskoura à l’entreprise El Hallaoui.

Selon des documents consultés par Maghreb-Intelligence, ce marché est valorisé à plus de 43 millions de dirhams alors que les premières estimations, au moment du lancement de l’appel d’offres, n’allaient pas au-delà de 40 millions de dirhams.

Il s’agit dans la réalité d’un grand projet qui va améliorer l’une des voies d’accès les plus importantes reliant la ville de Bouskoura à l’autoroute Casablanca-Berrechid. Ce projet de réaménagement va également bénéficier aux habitants de la Ville verte, autre ville périphérique de Casablanca.

Selon les estimations, Bouskoura et la Ville verte totalisent à elles deux près de 200.000 habitants, essentiellement des gens ayant les moyens de fuir la bruyante Casablanca pour des cieux plus vivables avec leurs espaces verts et leurs équipements de loisirs.

Fondée vers la fin des années 1980, l’entreprise casablancaise El Hallaoui s’est imposée dans le secteur du BTP avec moult références et chantiers menés à bien dans plusieurs grandes villes du Maroc comme Rabat et Tanger.