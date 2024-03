Maroc : le voyagiste espagnol Xaluca Tours construira le premier hôtel 5 étoiles dans le désert de l’Erg Chebbi à Merzouga

L’Espagnol Xaluca Tours élargira son offre touristique au royaume du Maroc avec la construction du Xaluca Midelt et des Dunes de Xaluca à Merzouga.

L’hôtelier ibérique travaille à la construction de nouveaux hôtels au Maroc, avec ces deux premiers établissements 5 étoiles officiellement reconnus comme tels dans le désert de l’Erg Chebbi.

Le voyagiste familial Xaluca Tours de Sabadell a déjà un pied à Erfoud au Maroc avec le Kasbah Hotel Xaluca Arfoud. Près de 30 ans plus tard, elle vient d’ouvrir une station de montagne et prévoit deux complexes hôteliers cinq étoiles dans d’autres régions du pays. L’une d’elles, les dunes de Xaluca, sera la première du genre dans le désert de l’Erg Chebbi, certifiée par l’Office du tourisme du pays.

L’hôtel Dunes de Xaluca sera un clin d’œil pour la ville mythique de Tombouctou et son architecture d’argile. La construction prendra au moins six ans, confirme Xaluca Tours. L’autre hôtel est projeté dans la région de Midelt, à mi-chemin entre les villes de Fès et Erfoud, au pied du Moyen Atlas.

Récemment, le voyagiste catalan a inauguré l’Hôtel Xaluca Spa Aguelmame Sidi Ali, situé au bord du lac du même nom et entouré de forêts de cèdres centenaires. La propriété était autrefois un refuge de chasse et de pêche et l’entreprise de Sabadell, en collaboration avec des professionnels locaux, l’a transformée en un « boutique-hôtel » de haute montagne pour des centaines de voyageurs à la recherche d’un séjour reposant.